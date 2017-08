Ford va fournir des pizzas au moyen de voitures autonomes

Le test aura lieu à Ann Arbor (Michigan, Etats-Unis) et aura surtout comme objectif d'analyser les réactions des clients lors de la fourniture de leurs pizzas. La voiture utilisée, une Ford Fusion Hybrid, se déplacera donc de manière autonome, mais son trajet sera contrôlé par un humain.

Les clients qui recevront leur commande par une voiture autonome, pourront suivre la livraison sur l'appli de l'entreprise par GPS. Ils recevront aussi un message leur expliquant comment retirer la pizza de la voiture.

Drones et robots

La collaboration entre la chaîne de pizzas et Ford n'est pas vraiment une surprise quand on sait que Ford même avait précédemment déjà indiqué vouloir collaborer avec plusieurs partenaires, "afin d'améliorer les déplacements des personnes et des marchandises". D'ici 2021, le constructeur automobile entend lancer sur le marché une voiture entièrement autonome.

Domino's défraie elle aussi régulièrement la chronique. La chaîne de pizzas teste depuis l'année dernière la livraison de pizzas au moyen de robots et de drones en Nouvelle-Zélande. Plus tôt cette année, elle avait aussi annoncé qu'elle effectuerait en Allemagne un test de livraison de pizzas à l'aide de robots autonomes.