Flow Pilots reprise par Cipal Schaubroeck

Voici 5 ans environ, Koen Pellegrims décidait avec 2 associés de fonder leur propre société. "Offrir des applications mobiles ultrasolides aux grandes entreprises : tel fut notre point de départ, explique-t-il. Nous n'avons que peu d'expérience de l'entreprenariat, mais nous ressentions le besoin dans les entreprises et savions qu'il n'y avait que peu de concurrence. Le mobile devait encore percer."

Leur société grandit rapidement, d'autant que plusieurs adjudications publiques sont remportées et, surtout, qu'Axa devient client en mobile banking après 9 mois à peine. Entre-temps, Flow Pilots se transforme en partenaire numérique plutôt que 'simple' fournisseur d'une application mobile. Reste qu'il devenait difficile de maintenir ce rythme de croissance infernal. "Nous aurions bien voulu, mais nous nous sommes heurtés à plusieurs barrières, et notamment financières dans la mesure où nous fonctionnions sur fonds propres. Pas l'idéal lorsque l'on ne peut recruter que par projet", explique encore Pellegrims.

Filiale à part entière

A la recherche d'un partenaire susceptible d'une part de régler l'aspect financier et, d'autre part, d'être complémentaire dans la vision de Flow Pilot sur le plan tant technologique qu'organisationnel, le choix s'est porté sur Cipal Schaubroeck. Une structure à première vue pas vraiment évidente qui cible surtout le secteur public.

A partir du 3 avril prochain, les deux parties ont l'intention de fusionner effectivement leurs forces. Flow Pilots deviendra alors une filiale à part entière de Cipal Schaubroeck, tout en opérant de manière autonome. "Cette décision s'inscrit également dans notre stratégie de corporate venturing. En l'occurrence, une grande société mature prend une participation dans une jeune entreprise innovante avec comme ambition de bénéficier rapidement d'un avantage concurrentiel. Et pour la jeune entreprise, l'avantage réside dans l'upscaling et l'accélération de la mise sur le marché", note Hans Hulpiau, COO de Cipal Schaubroeck.

Partager "Nous avions besoin d'une plus grande assise financière et d'un partenaire solide."

"Sous la bannière Cipal Schaubroeck, nous avons trouvé beaucoup d'ambition de fournir des applications plus intelligentes au secteur public. Ceux-ci sont notamment très forts en internet des objets et en smart cities, ce qui est précisément la voie que nous comptons suivre avec Flow Pilots", dixit toujours Pellegrims qui se dit convaincu que sa société a trouvé ainsi la stabilité nécessaire et les perspectives de croissance.

Applications de villes intelligentes

En tant qu'entité de Cipal Schaubroeck, Flow Pilots continuera à desservir les entreprises privées, mais se tournera certainement aussi vers le secteur public. "Telle est notre volonté ", insiste Pellegrims. "Le savoir-faire et l'expérience de Flow Pilots sont plus que bienvenus au sein de Cipal Schaubroeck dans le cadre du développement et du renforcement des solutions de villes intelligentes pour le secteur public", ajoute Hans Hulpiau.

Flow Pilots occupe pour l'instant 20 personnes, dont 3 associés, et génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 millions €. Parmi ses références, la société cite notamment PwC, EY, Axa, Belfius et Sodexo, mais aussi des startups comme Crowdbeamer. La marque Flow Pilots sera conservée, tandis que les clients et les collaborateurs ne verront pas davantage de changement. De même, les bureaux d'Anvers sont conservés. "Outre Nazareth et Geel, il s'agit là pour Cipal Schaubroeck d'ailleurs d'un nouveau siège situé à mi-chemin, ce qui n'est pas négligeable", se félicite Pellegrims. Le groupe Cipal Schaubroeck emploie plus de 400 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de plus de 50 millions €. L'équipe de direction de Flow Pilots reste en poste et conserve la direction journalière. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.