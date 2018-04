Flickr racheté par SmugMug

SmugMug s'est emparé du service appartenant au département des médias numériques Oath de Verizon. Le CEO de SmugMug, Don MacAskill, espère insuffler une nouvelle vie à la plate-forme, comme il l'a déclaré dans une interview accordée à USA Today.

Flickr a été créé en 2004, puis revendu à Yahoo un an plus tard, en tant qu'un des grands noms 'Web 2.0' que le géant web de l'époque voulait développer. L'année dernière, le service, de même d'ailleurs que le reste de Yahoo, devint la propriété de l'opérateur télécom américain Verizon.

Ce dernier est à présent occupé à revendre de petites portions de sa gamme. C'est ainsi que le service de billetterie cinématographique Moviefone et la plate-forme d'e-commerce Polyvore ont entre-temps changé de propriétaire.

Pour Flickr et ses utilisateurs, le passage à SmugMug constitue probablement une bonne nouvelle. Yahoo et Oath n'envisageaient en effet plus de continuer de développer cette plate-forme en déclin, qui n'a du reste plus guère enregistré de nouveautés ces dernières années. Par contre, SmugMug est un service d'imagerie qui est certes encore modeste, mais rentable. MacAskill envisage principalement de satisfaire les clients payants, fans de Flickr, afin de maintenir la plate-forme opérationnelle quelques années encore. Les photos des utilisateurs continueront de figurer sur les sites, promet MacAskill, mais en coulisses, les serveurs seront à terme probablement regroupés.

Rien n'a filtré à propos du montant payé par SmugMug pour acquérir le service.