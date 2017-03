Fitbit traînée au tribunal pour vol de secrets industriels

Fitbit et Jawbone sont en litige depuis quelque temps déjà. Mais comme le marché des gadgets sportifs continue de régresser, la lutte qui les oppose, semble encore s'envenimer. Dans des documents juridiques précédents, on peut lire que Fitbit indique que cette affaire n'est rien de plus qu'une tentative de la part de Jawbone de ranimer d'anciennes accusations, qui avaient précédemment déjà été examinées et réfutées par l'US International Trade Commission. Selon le juge qui instruit ce nouveau procès près la cour supérieure de San Francisco, sa juridiction dispose d'une portée supérieure.

Les deux entreprises s'opposent à coups de procès depuis mai 2015, lorsque Jawbone suspecta Fitbit de lui chiper des collaborateurs et de lui dérober des informations industrielles cruciales. Jawbone est un pionnier sur le marché des 'wearables', mais a dû y céder pas mal de terrain, après que Fitbit et des géants technologiques tels Apple se soient rués sur ce segment.