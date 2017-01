Fitbit licencie du personnel suite à des résultats décevants

Fitbit Inc. a décidé de licencier 6 pour cent de ses collaborateurs après avoir annoncé que ses résultats du quatrième trimestre de 2016 ne rencontraient pas les attentes des analystes. La cause? Une diminution de la demande de fitnesstrackers (moniteurs de fitness). Fitbit pense avoir écoulé 6,5 millions de ces appareils au dernier trimestre de 2016, ce qui représente un chiffre d'affaires de 580 millions de dollars. Cela est en effet inférieur aux attentes fixées à 736,4 millions de dollars. Les résultats définitifs seront publiés le 22 février.

Suite à cette annonce, le cours de l'action de Fitbit Inc. a plongé jusqu'à atteindre son point le plus bas à ce jour. Fitbit est surtout connue pour ses fitnesstrackers, qui enregistrent par exemple les pas effectués et sont conçus pour encourager les gens à bouger plus. La vogue suscitée par ces bracelets est cependant déjà en grande partie passée. De plus, Fitbit est de plus en plus concurrencée par Apple et par des fabricants chinois appliquant des prix inférieurs. Fin de l'année dernière encore, Fitbit avait racheté son concurrent Pebble dans une tentative de reprendre aussi des montres intelligentes dans sa gamme.

Selon le CEO James Park, Fitbit va diversifier ses activités. L'objectif ultime serait de faire de l'entreprise une 'digital health company', qui ne se concentrerait plus uniquement sur les consommateurs, mais qui fournirait aussi à l'industrie médicale.