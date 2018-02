Fini, le bouton 'afficher illustration' dans Google

Google souhaite ne plus orienter les utilisateurs de la fonction de recherche 'Illustrations' via une URL individuelle vers une image spécifique, mais les encourager à utiliser dorénavant le bouton 'visiter'.

L'entreprise aurait deux raisons importantes justifiant ce changement. Primo, attirer plus rapidement les gens vers des sites web, ce qui permettra à Google de gagner plus d'argent avec ses publicités. Il en résulterait une situation où tout le monde s'y retrouve ('win-win'), à savoir les propriétaires de sites web, les annonceurs et le géant des recherches lui-même.

Secundo, les utilisateurs seront forcés de découvrir chaque image dans son contexte. De cette manière, ils auront tout intérêt à s'intéresser de près aux droits d'utilisation, avant de télécharger une illustration et de la réutiliser à des fins propres.

Alternatives

Il n'empêche que Google laisse ouverte une porte dérobée. Les utilisateurs d'un PC ne verront certes plus apparaître le bouton 'afficher illustration', mais ils pourront quand même choisir avec le bouton droit de la souris de l'ouvrir encore directement dans un nouvel onglet. On ne sait du reste pas pourquoi Google a choisi de conserver cette méthode.

Enfin, il ne vous sera plus possible dans 'Illustrations' de rechercher plus avant à partir de vos résultats de recherche sur base d'une illustration trouvée. Mais vous pourrez ici encore contourner cette limite sur le PC avec le bouton droit de la souris ou en faisant glisser une illustration directement dans la barre de recherche.