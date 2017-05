Felix Van de Maele est l'ICT Personality of the Year

Miroir, mon beau miroir, quelles sont les meilleures entreprises ICT du pays? C'est à cette question que Data News a répondu ce 11 mai. En présentant un miroir à plus de 1.100 invités - dirigeants d'entreprise, personnalités ICT, fournisseurs, fabricants, prestataires de services ICT ainsi que leurs clients et contacts. Nous avions prévu 14 awards pour des entreprises qui se sont distinguées au cours de l'année écoulée pour leur impact sur l'écosystème ICT et pouvaient dès lors se regarder fièrement dans le miroir. Il s'agit d'entreprises qui sortent du lot en matière de support à la clientèle, d'innovation, d'influence sur le marché, de réputation et d'ancrage local dans leur segment.

En tant que lecteur, vous avez voté sur notre site web pour vos entreprises favorites en ramenant la liste à un top 3 par catégorie, après quoi un jury professionnel a déterminé le vainqueur final. Précisons que le 15e award, celui de l'ICT Personality of the Year, est traditionnellement attribué par la rédaction.

ICT Personality of the Year

L'ICT Personality of the Year a été élu sur base d'une liste d'une trentaine de personnalités marquantes du secteur ICT belge. Les candidats doivent être Belges ou résider du moins depuis un certain temps déjà en Belgique. Au final, la rédaction à élu Felix Van de Maele, cofondateur et actuel CEO de Collibra, une société belge spécialisée en big data et fondée en 2008. Aujourd'hui, cette scale-up emploie au total 200 collaborateurs et dispose de bureaux à New-York, en Belgique, en France, en Pologne et au Royaume-Uni. En début d'année, Collibra a finalisé un nouveau tour de table financier auprès d'investisseurs américains pour un montant total de 50 millions $. Avec des investisseurs de renom d'ailleurs puisque ce financement a été dirigé par Iconiq Capital, le fonds d'investissement où l'on retrouve notamment le CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, le patron de Twitter Jack Dorsey et le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman.

Vous trouverez par ailleurs dans ces pages une large interview de Felix Van de Maele qui considère d'ailleurs ce titre d'ICT Personality of the Year comme une récompense pour l'ensemble de ses équipes. De même, les autres vainqueurs de ces awards sont détaillés dans les pages suivantes.

Felix Van de Maele succède à des personnalités réputées telles que Jonas Dhaenens (Combell/Intelligent), Jurgen Ingels (à l'époque Clear2Pay/Smartfin/Eggsplore), Dries Buytaert (Drupal/Acquia), Eric Van Zele (à l'époque Barco), Sophie Vandebroeck (à l'époque Xerox), Jan Valcke (à l'époque Vasco) et Jo Cornu (ex-patron d'Alcatel).