Faites-vous désormais réveiller par Spotify

Au lieu des réveils à alarme classique, vous pouvez désormais choisir dans l'appli Clock de reproduire de la musique de Spotify. Vous pouvez ainsi dans l'appli de réveil-matin passer en revue les chansons les plus récentes, choisir un supplément d'écoute pour sortir en douceur des bras de Morphée ou rechercher une piste-son spécifique. C'est non seulement possible pour l'ensemble des abonnés Spotify, mais aussi pour quiconque en utilise la version gratuite.

Il faut cependant disposer d'Android 5.0 ou supérieur et mettre à niveau tant Google Clock que Spotify vers la toute dernière version. Celle-ci sera progressivement déployée ces prochains jours.

Google Clock n'est certainement pas la première appli vous permettant d'utiliser la musique de Spotify pour vous réveiller. C'était en effet déjà possible avec l'appli de Sonos ou via la nouvelle appli SpotOn. Mais le fait que l'appli Clock d'Android soit déjà installée d'origine sur cent millions d'appareils, fera probablement en sorte que davantage de personnes se feront réveiller par leur liste de chansons préférée sur Spotify.