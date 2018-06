Faire bloquer sa carte de banque, c'est désormais aussi possible avec l'appli de Belfius

Chaque année, des centaines de milliers de cartes de banque sont bloquées par des personnes qui ont égaré leur portefeuille ou qui ont par mégarde laissé leur carte dans le distributeur automatique de billets ou de carburant. Jusqu'à présent, la solution consistait à appeler Card Stop, à décrire les circonstances, à vous rappeler le numéro de la carte perdue, puis à noter et à retenir soigneusement le numéro de référence du dossier chez Card Stop. Les malvoyants et malentendants devaient pour leur part faxer un formulaire de blocage.

Désormais (à partir du 26 juin), il y a un moyen plus simple, du moins pour les clients de Belfius. Belfius est la première banque belge permettant de faire bloquer les cartes de crédit et de débit au moyen d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC. Trois à quatre jours ouvrables plus tard, votre nouvelle carte sera automatiquement disponible, selon Belfius dans un communiqué de presse. Le numéro de référence du dossier - indispensable comme preuve en cas d'utilisation frauduleuse et de déclaration à la police - est automatiquement généré et peut être consulté à tout moment.

Accès aux comptes d'autres banques

La banque, qui semble nettement miser sur la transformation numérique, annonce encore plusieurs autres nouveautés. C'est ainsi que via les canaux numériques de Belfius, les clients auront aussi accès à leurs comptes à vue auprès d'autres banques et pourront ainsi effectuer des virements à partir de ces comptes. A partir de demain (26 juin), ils pourront indiquer à quelles banques ils veulent avoir accès via l'appli Belfius. Elles seront intégrées dès que ces banques libéreront leur API. Pour chaque banque, le délai ultime est fixé au mois de septembre 2019, une conséquence de la directive européenne PSD2.

De plus, l'appli Belfius permettra aussi de fournir sa carte d'identité à la banque en braquant sur elle l'appareil photo du smartphone. La banque entend aussi étendre ses conseils d'investissement numériques, lancés en mars dernier, ainsi que ses services de vidéo-clavardage (chat). D'ici la fin de l'année, il devrait être également possible d'entrer en contact par vidéo avec un collaborateur de Belfius et ce, dans toutes les agences, apprend-on encore.