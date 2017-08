Facebook sur le point de lancer une plate-forme pour séries web

Facebook dispose aujourd'hui déjà d'un onglet permettant de rechercher des vidéos en direct. Watch sera une fonction similaire pour la recherche de séries de vidéos. Il s'agit dans ce cas de vidéos tant professionnelles que réalisées par des utilisateurs, mais avec un focus sur les shows et séries, pas sur les vidéos uniques.

Actuellement, la fonction est testée par un public restreint aux Etats-Unis. Lors de leur visionnement, ces personnes voient apparaître aussi les 'j'aime' et les 'petits coeurs' des autres spectateurs. Dans l'offre initiale, on trouvera entre autres un programme de cuisine pour enfants et un match de baseball hebdomadaire.