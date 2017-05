Facebook se lance dans l'activité charitable

Il est possible de récolter de l'argent sur Facebook depuis mars déjà. A cette époque, le réseau social effectua (aux Etats-Unis) des tests de demande d'argent à des amis et à la famille et ce, dans plusieurs catégories: enseignement, santé tant humaine qu'animale, catastrophes, cas d'urgence personnels, enterrements, et donc à présent aussi sport et société.

L'outil, que l'on pourrait qualifier de 'fundraiser' (collecteur de fonds) personnel, fait nettement penser à des sites tels GoFundMe. Facebook explique que l'objectif du réseau social n'est pas de gagner de l'argent avec cette nouvelle fonction. Chaque collecteur de fond est examiné par Facebook dans les 24 heures. De plus, il doit verser 6,9 pour cent du montant récolté, plus 30 cents américains destinés à faire face aux frais d'administration et de traitement. Rappelons que GoFundMe demande pour sa part 7,9 pour cent, plus 30 cents américains.