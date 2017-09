Facebook retire un projet contesté

Le projet aurait eu pour but de réduire le droit de vote des investisseurs extérieurs au sein de l'entreprise de médias sociaux et de renforcer la position du co-fondateur et gros actionnaire Zuckerberg et ce, même si sa participation dans la firme devait quasi complètement se diluer. Zuckerberg est en effet engagé dans le domaine charitable et pour financer cet engagement, il entend vendre quasiment la totalité de ses actions dans Facebook.

Le projet n'était cependant pas du goût des investisseurs, qui se sont tournés vers la Justice. La semaine prochaine, Zuckerberg aurait d'ailleurs dû venir s'expliquer sur cette affaire au tribunal.

Dans son communiqué, le directeur de Facebook insiste à présent sur le fait qu'il sera capable de remplir ses idéaux philanthropiques même sans le projet envisagé au départ. Ces dernières années, le cours de Facebook à la Bourse a fortement crû, ce qui fait, selon Zuckerberg, qu'il lui était possible de réduire progressivement sa participation dans l'entreprise, tout en y gardant suffisamment d'influence pendant encore vingt années au minimum.