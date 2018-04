Facebook ne vend pas vos données (mais ce n'est pas apaisant en soi)

Mark Zuckerberg a répondu de nouveau pendant cinq heures aux questions posées par les dirigeants américains à propos de Facebook, des données et du respect de la vie privée, cette fois devant la commission de l'énergie et du commerce de la chambre des représentants. La journée débuta dans une ambiance plus tendue que celle qui prévalait au sénat mardi - les représentants exigeaient des réponses oui/non, alors que Zuckerberg préférait expliquer davantage, mais il demeura calme.

