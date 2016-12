Facebook Messenger lance les appels vidéo de groupe

Facebook lance le 'group video chat' pour son appli Messenger. Cette nouvelle fonction doit permettre d'effectuer des appels vidéo regroupant jusqu'à cinquante participants différents. Selon Facebook même, c'est là la fonction que les utilisateurs attendaient le plus impatiemment.

Messenger se place ainsi à la tête du peloton quant aux fonctions intégrés aux services de messagerie. L'appli, qui avait démarré sous la forme d'une sorte d'émanation du réseau social, offre en effet pas mal d'atouts vis-à-vis de la concurrence. Le marché de la messagerie arrive toutefois quelque peu à saturation avec notamment Skype de Microsoft, Hangouts de Google, SnapChat et WhatsApp de Facebook. Parmi ces grands noms, Messenger est à présent la seule appli à proposer les appels vidéo regroupant autant de monde.

Cela faisait un petit temps que l'entreprise oeuvrait pas à pas pour faire de son appli de 'chat' mobile un service de communication mobile à part entière. Dans le passé déjà, elle y avait ajouté également des caméras plus rapides, des masques et autres stickers. Le but est de plaire à un public-cible aussi large que possible, y compris les jeunes utilisateurs qui semblent surtout opter pour le concurrent SnapChat.