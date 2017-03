Facebook lance son propre clone de Snapchat Stories: Day

Le service de chat Snapchat doit avoir vraiment de très bonnes idées, puisqu'après que sa fonction Stories ait précédemment déjà été imitée par ses concurrents WhatsApp et Instagram, c'est cette fois au tour de Facebook de s'en inspirer pour sortir sa propre version.

Elle s'appelle Messenger Day et permet aux utilisateurs d'y raconter les aventures de leur journée. Avec Day, vous pourrez utiliser la caméra de Messenger pour réaliser photos et clips vidéo, y ajouter du texte, des dessins ou des stickers, puis d'intégrer le tout dans un pack: votre 'Day'. Les utilisateurs pourront spécifier eux-mêmes qui, parmi leurs amis, pourra ou non visionner leur journée. Le Day disparaîtra au bout de 24 heures.

La fonction Messenger Day sera déployée pour Android et iOS, mais comme il s'agit d'une opération à l'échelle mondiale, il pourrait se passer un certain temps, avant que vous puissiez en disposer.