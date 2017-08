Facebook lance en secret une appli photos en Chine

Selon le New York Times, cette appli fait penser à l'appli Moments de Facebook, qui trie les photos et vidéos sur base de l'emplacement, de l'heure et des personnes qui y apparaissent. Dans Colorful Balloons, il est possible de partager des albums photos avec des contacts, mais aussi via WeChat, le principal réseau social en Chine, et via des codes QR.

Selon le journal, l'appli a donc été introduite sous l'appellation Colorful Balloons par le biais d'une entreprise chinoise locale. Dans un communiqué, Facebook annonce être toujours intéressée par la Chine et investir du temps pour apprendre à connaître ce pays de différentes manières."

On ne sait cependant pas si la Chine se réjouit des ambitions de Facebook. C'est ainsi que cette dernière à évité d'utiliser son nom en laissant paraître que l'appli était issue de 'Youge Internet Technology'.

Facebook même avait été bloquée en 2009 déjà en Chine, qui applique depuis des années une politique de censure stricte. Même les réseaux chinois sont actuellement passés au crible du fait qu'ils ne respecteraient pas vraiment la législation locale en matière de contrôle des contenus des utilisateurs. Cette législation a encore été renforcée ces derniers mois en prélude au congrès national du parti qui se tiendra cet automne.