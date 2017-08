Facebook développe peut-être un vidéophone

L'appareil Facebook intégrerait notamment l'intelligence artificielle à sa caméra, de sorte que celle-ci puisse chercher des personnes dans son entourage et zoomer dessus. Cette fonction est similaire à celle qui existe par exemple dans la Nest Cam IQ, qui peut être configurée pour identifier les personnes qui se trouvent chez vous. Le concept Facebook ressemble entre-temps quelque peu à une version plus grande de l'Echo Show, une version avec écran de l'assistant Echo d'Amazon.

Outre le vidéophone, l'entreprise serait également en train de développer un haut-parleur indépendant avec assistant intégré. Facebook a toujours nié développer sa propre version d'Alexa, et affirme d'abord vouloir mettre au point son IA pour les conversations textuelles. Par ailleurs, l'entreprise craint peut-être de rater le coche. Alexa et Google Home gagnent en popularité, en dépit de questions liées au respect de la vie privée. L'enceinte HomePod d'Apple avec assistant intégré sortira plus tard cette année aux États-Unis, et outre Google et Amazon, Samsung a aussi déjà son propre "assistant vocal" baptisé Bixby, qui n'est pas encore tout à fait au point.