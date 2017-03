Facebook déploie une copie de Snapchat Stories sur son propre réseau

Facebook lance 'Stories' sur son réseau. Dès à présent, les utilisateurs ont accès à Facebook Camera leur permettant d'ajouter des effets spéciaux à leurs photos et vidéos. Ces photos peuvent ensuite être partagées en tant que Facebook Story dans le flux de nouvelles ou avec des amis spécifiques par le biais d'un message personnel. Les 'Stories' disparaissent ici également au bout de 24 heures.

Si cette fonction vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que Snapchat l'a inventée il y a un certain temps déjà. C'est du reste la quatrième fois que Facebook 'pique' sans vergogne des idées chez son concurrent. Le réseau Snapchat nettement plus modeste, qui vit le jour sous la forme d'un réseau social de partage de photos disparaissant automatiquement au bout de 24 heures, avait en effet lancé précédemment ses très populaires Stories.

Il s'agit là d'une fonction que Facebook a implémentée ces derniers mois dans ses applis mobiles Instagram, WhatsApp et Messenger dans une tentative apparente de s'assurer que ses utilisateurs ne migrent pas vers Snapchat. Même le nom 'Stories' a été emprunté à Snapchat. "C'est quelque chose où Snapchat a fait vraiment oeuvre de pionnier", déclare Conor Hayes, product manager chez Facebook, à l'agence Bloomberg. "Stories est devenue un moyen pour les utilisateurs de partager leurs photos et vidéos via différents réseaux sociaux. La différence réside surtout dans le réseau et dans la façon d'utiliser l'appli."

La tendance de Facebook de jouer les pique-assiette est souvent considérée comme l'une des raisons pour lesquelles Snapchat croît plus lentement ces derniers temps. L'entreprise, qui est entrée à la Bourse plus tôt ce mois-ci, a vu le cours de son action reculer de six pour cent après l'annonce de Facebook, mais elle continue de garder ses atouts. Alors que les seniors ont aujourd'hui trouvé le chemin de Facebook, Snapchat s'avère surtout populaire chez les jeunes qui constituent un marché lucratif pour les annonceurs.