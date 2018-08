Facebook demande aux banques des renseignements sur des clients

Facebook a demandé à différentes banques des informations clients telles des transactions et soldes de compte. Voilà ce que révèle le journal américain The Wall Street Journal sur base de sources. L'entreprise technologique aurait effectué ce genre de requête auprès de JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup et US Bancorp.