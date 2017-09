Facebook condamné pour atteinte à la protection des données

L'AEPD fait état de "l'existence de deux infractions graves et d'une très grave relevant de l'atteinte à la loi sur la protection des données et inflige à Facebook une amende totale d'1,2 million d'euros". Selon cet organisme dépendant de l'Etat espagnol, Facebook collecte des données "sur l'idéologie, le sexe, les croyances religieuses, les goûts personnels et la navigation (sur internet), sans informer de manière claire" les internautes de l'usage qui en sera fait. D'après l'AEPD, Facebook s'en sert "à des fins publicitaires, entre autres, sans obtenir le consentement exprès des usagers", contrairement à ce que prévoit la loi sur la protection des données, ce qui constitue une "infraction très grave".

Facebook a deux mois pour contester l'amende. La compagnie américaine a annoncé qu'elle déposerait un recours contre cette décision qu'elle "conteste respectueusement", dans un message daté de Madrid. "Comme nous l'avons clairement expliqué à l'AEPD, les usagers choisissent les informations qu'ils veulent ajouter à leur profil et partager avec les autres, telle que leur religion", a assuré Facebook. "De toute façon, nous ne nous servons pas de ces informations pour diriger des publicités (ciblées) vers les personnes", a soutenu cette société, assurant "respecter la loi sur la protection des données de l'UE". Dans ses résultats trimestriels publiés en juillet, Facebook avait annoncé une nouvelle hausse de ses recettes publicitaires, élément le plus scruté par Wall Street car elles constituent la quasi-totalité de ses revenus. Ces recettes atteignent désormais les 9,2 milliards de dollars