Facebook bloque des firmes data sur sa plate-forme: 'Nous sommes trahis'

Cubeyou est une firme data qui collecte des informations sur les utilisateurs des médias sociaux en leur proposant des petits quiz de personnalité. Facebook mène à présent une enquête pour savoir si la firme a aussi vendu ces informations à des fins de marketing.

Cette affaire fait fortement penser au scandale Cambridge Analytica, où les données de 87 millions de personnes avaient été vendues et probablement utilisées dans des campagnes politiques. Cela avait valu d'innombrables critiques à Facebook et une audition au sénat américain.

Il ne faut donc guère s'étonner que Facebook ait entre-temps aussi retiré Cubeyou de sa plate-forme. Injustement, selon Federico Treu, CEO de la firme de données. Il affirme à la BBC que son entreprise n'a rien à se reprocher.

Selon Facebook, la décision a été prise avec toute la circonspection nécessaire. Pour le géant technologique, 'chaque rapport d'activité suspecte susceptible de mettre en danger la confidentialité des gens' est pris très au sérieux. Cubeyou se sent en tout cas trahie. Treu déclare qu'il a toujours respecté les règles et que son entreprise a été un partenaire certifié de Facebook six années durant. 'Facebook n'a pas hésité une seule seconde à nous jeter en pâture aux lions et à mettre ainsi tous nos investissements et notre réputation en danger. Simplement, parce qu'elle voulait réduire la pression de l'opinion publique', ajoute Treu.

Il s'agit là pour lui d'un signal important adressé aux développeurs qui collaborent avec Facebook.