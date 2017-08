Facebook achète de l'IA pour Messenger

Facebook a repris Ozlo, une start-up située à Palo Alto, spécialisée dans l'intelligence artificielle. La petite entreprise tente de comprendre les conversations textuelles et pourrait selon ses propres dires apporter des réponses aux questions qui nécessitent plus qu'un simple "oui" ou "non". Elle démontre par exemple dans une démo que le bot est capable de répondre à des questions telles que "ce restaurant peut-il accueillir de grands groupes ?" en se basant sur des avis en ligne.

Ozlo compte une trentaine de collaborateurs, dont la majorité rejoindra selon Facebook l'équipe Messenger propre. Le but semble donc de développer un "assistant virtuel" dans Messenger. Facebook s'attelle depuis longtemps déjà à intégrer l'intelligence dans son application de messagerie, mais celle-ci se limite pour l'instant à des suggestions basées sur des conversations. Si vous discutez d'une soirée au café avec un ami, le programme vous conseillera par exemple un Uber. L'entreprise se limite d'ailleurs pour l'heure au texte, et ne tentera donc pas directement de marcher sur les traces des Siri et Alexa de ce monde. Elle souhaite selon ses propres dires d'abord bien approfondir la compréhension des conversations textuelles. Ozlo est censée l'y aider.