F5 mise sur la diversité des clouds

Selon une étude d'IDC, "85% des entreprises veulent pouvoir exploiter des environnements multi-cloud, qu'il s'agisse de clouds privés, publics ou en colocation", estime Sangeeta Anaud, senior vice-president Product Management et Product Marketing de F5. Question de pouvoir profiter des spécificités de chaque environnement, notamment en termes de coûts. Mais avec comme défis de gérer le déploiement de ces applications, de les sécuriser de manière cohérente et d'en assurer la gouvernance. "F5 doit devenir le partenaire du client dans sa transition vers le cloud, quel que soit son choix du type de cloud, en lui garantissant une cohérence dans les services applicatifs."

Nouveautés

Dans le cadre d'Agility 2017, F5 a présenté 4 nouveautés. D'abord, la disponibilité de F5 BIG-IP Virtual Edition pour la plateforme Google Cloud, après avoir proposé son produit pour les clouds Amazon Web Services et Microsoft Azure depuis quelques années déjà. Ce faisant, le déploiement des services applicatifs F5 s'en trouve encore facilité. Ensuite, F5 a dévoilé un Application Connector comprenant 2 composants, l'un installé dans le cloud et l'autre dans un BIG-IP installé dans un site de colocation, permettant d'offrir une sécurité cohérente et uniforme ainsi que de la compliance sur n'importe quel cloud. "Les services F5 sont ainsi étendus via un tunnel sécurisé vers n'importe quel cloud public. Par ailleurs, ce Connector fait office de cloud broker", explique encore Sangeeta Anand. Par ailleurs, F5 a présenté un Container Connector associé à un Application Services Proxy pour permettre aux clients de développer, tester et adapter leurs applications de façon légère dans des conteneurs logiciels et cloud. Enfin, F5 introduit un OpenStack Private Cloud Package grâce auquel les clients pourront déployer des solutions F5 pré-testées, certifiées et combinées au sein d'un environnement cloud privé OpenStack. A noter que ce bundle a été testé par RedHat et que F5 envisage des packages similaires pour Cisco ACI et VMware NSX dans le futur.

Sécurité

Par ailleurs, la sécurité a occupé une place centrale dans la stratégie de F5, à côté du cloud et de l'internet des objets (IoT), trois dynamiques qui, selon le nouveau CEO François Locoh-Donon, marqueront le marché dans les prochaines années. "Désormais, il est indispensable d'adopter une approche de type application-centric en matière de sécurité", a estimé pour sa part Jon Kuhn, senior director Security Product Management.

"Avec nos nouveaux produits, nous offrons une sécurité supérieure à celle que peuvent proposer les grands fournisseurs cloud, tout en assurant une plus grande cohérence dans les services applicatifs", a conclu Sangeeta Anaud.