EY s'empare de CogniStreamer

CogniStreamer se focalise sur l'accompagnement des trajets innovants collaboratifs. Cette entreprise existe depuis 2011 et compte notamment Bekaert, Bpost, ING et KBC au nombre de ses clients.

Son rachat par EY Belgique n'est pas vraiment une surprise. Depuis un petit temps déjà, EY était en effet un partenaire international de l'entreprise et dans un entretien accordé en février de l'année dernière à Data News, Hein De Keyzer, general manager de CigniStreamer, avait déjà déclaré ne pas exclure un rachat par un acteur en vue.

Avec ce rachat, EY entend renforcer sa position dans le domaine de la consultance spécialisée. "De plus en plus, nous observons que nos clients attendent dans le monde disruptif actuel un vaste éventail de services de consultance spécialisés, qui vont plus loin que les services traditionnels", déclare Thomas Sileghem, managing partner Advisory chez EY Belgique et Pays-Bas. "Cette acquisition nous permettra de répondre à un certain nombre de demandes spécifiques du genre et de réagir de manière optimale à la transformation numérique et à l'importance croissante des données massives (big data)."

