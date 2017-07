'Expert en chaîne de blocs', tel est le nouveau métier de pointe

Indeed a examiné la période entre novembre 2016 et mai 2017 pour se rendre compte de la fréquence d'apparition du terme blockchain dans les offres d'emploi. Blockchain est la technologie sous-jacente au Bitcoin, mais connaît aussi toutes sortes d'autres applications innovantes. Sa maintenance est assurée par un réseau d'ordinateurs, qui tient à jour toutes les transactions de manière indélébile. Il en résulte qu'il n'y a plus besoin d'une autorité centrale pour en garantir la fiabilité.

Enorme intérêt

L'intérêt pour la chaîne de blocs a crû très rapidement en peu de temps. En 2015, ce mot-clé n'apparaissait quasiment pas dans les offres d'emploi. En 2016, il apparaissait dans dix-sept pour cent des offres d'emploi. Et en mai 2017, on en était à pas moins de 28 pour cent.

Indeed a également examiné la fréquence à laquelle ce terme revenait dans les commandes de recherche des chercheurs d'emploi. Le pourcentage des commandes de recherche incluant ce terme était de six pour cent en 2016. C'est en janvier 2017 que sa croissance démarra vraiment, alors qu'en mai 2017, il était question d'un triplement (dix-huit pour cent) par rapport à 2016. Cela signifie que les emplois liés à la technologie de la chaîne de blocs sont en train de gagner en popularité.

Des places vacantes ne trouvent pas preneur

Malgré l'intérêt croissant observé, il y a un manque aigu de profils 'blockchain'. De plus en plus d'emplois se créent dans ce domaine, qui restent toujours plus souvent à pourvoir. C'est ainsi que plus de cinquante pour cent des places vacantes de blockchain-manager demeurent ouvertes pendant plus de soixante jours. Les développeurs toujours davantage actifs avec la technologie blockchain sont une denrée rare sur le marché de l'emploi. Plus de vingt pour cent des emplois de développeur ne trouvent pas preneur durant plus de soixante jours sur Indeed.

Sander Poos, managing director Benelux chez Indeed: 'Les entreprises technologiques surtout doivent souvent s'affronter pour engager des top-talents dans le secteur. On l'observe aussi sur Indeed. L'impact de la chaîne de blocs sur le marché de l'emploi est grand, étant donné que cette technologie est potentiellement à même de changer le monde. Elle est dans ce sens comparable à internet en son temps. Les recruteurs devront donc trouver des stratégies créatives pour attirer des candidats valables dans le domaine de la chaîne de blocs. Il y a là un sacré défi à relever.'

Nonobstant l'énorme intérêt, il n'y a encore que peu de recyclages organisés au niveau de la technologie blockchain. La plate-forme fintech B-Hive a cependant annoncé la mise en oeuvre d'ateliers sur ce thème, conjointement avec les universités et business schools .