Exact met la main sur Dièse Finance

Plus de 10.000 organisations travaillent avec le logiciel Webtax de Dièse. Ce rachat capitalise sur un partenariat existant entre Dièse et Exact. Grâce à cette collaboration, les entrepreneurs et comptables certifiés français avaient déjà la possibilité de remplir leur déclaration de TVA directement à partir d'Exact Online.

Erik van der Meijden, CEO d'Exact: "Nous rendons la collaboration possible dans le nuage entre des entreprises et des comptables et nous envisageons une solide opportunité pour les forces combinées de Dièse et d'Exact. La possibilité de proposer des fonctionnalités fiscales complètes sous la forme d'une composante d'Exact Online renforcera encore notre position sur le marché français."

Bruno Gibert, managing director de Dièse Finance, indique que Dièse Finance est le seul acteur purement SaaS sur le marché français dans le domaine du 'tax management'. En rejoignant Exact Group, l'entreprise entend miser sur l'innovation et les niveaux de services. Aucun détail sur la transaction n'a été révélé.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.