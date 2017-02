Everis décroche un contrat de services IT après de l'OTAN

La 'NATO Communications and Information Agency' (NCI Agency) a attribué le projet 'Enterprise Business Applications' (EBA) au tandem Everis Belgium et Relationship Management Consultants. Le contrat court sur 18 mois et a une valeur totale de 7,5 millions d'euros.

Le projet EBA porte sur un système transactionnel unique regroupant cinq domaines fonctionnels: finance, acquisitions, gestion de projets, gestion d'avoirs et ressources humaines. La solution devra être exécutée complètement selon la norme 'Public Sector Accounting Standards' (IPSAS) et s'intégrer aux autres outils business déjà utilisés par la NCI Agency.

Pour Everis Belgium, ce contrat est une très bonne chose. L'entreprise d'origine espagnole, dont la CEO est depuis quelques années Els Blaton dans notre pays, croît particulièrement vite. Pour cette année, Everis table sur une progression de 30 pour cent se traduisant par un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros, selon Els Blaton en personne lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments de l'entreprise à deux pas de la rue de la Loi à Bruxelles. La firme de consultance est spécialisée dans les solutions business stratégiques, mais aussi dans le développement et la maintenance d'applications, et dans les services d'externalisation. Elle existe depuis 20 ans. Pour sa part, Everis Belgium a été fondée en 2011 et fête donc son cinquième anniversaire. Elle ne manque assurément pas d'ambition. "Nous voulons en Belgique aussi devenir le numéro un en consultance", a encore ajouté Els Blaton.