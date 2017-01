Et voici un 'assistant intelligent' pour les enfants

L'Aristotle est un haut-parleur intelligent intégrant en fait deux assistants vocaux: Aristotle et Alexa. Aristotle est un assistant développé par Mattel, qui est capable de répondre à toutes sortes de questions d'enfants et de dialoguer de manière ludique avec eux. La technique d'Aristotle provient entre autres de Microsoft, qui fournit Bing Search et la technologie vocale sous-jacente à son assistant Cortana.

Pour sa part, Alexa est le service vocal bien connu d'Amazon. L'Aristotle permet par exemple à l'enfant de demander à quoi ressemble le cri d'un animal déterminé, alors que papa et maman peuvent via Alexa commander un nouveau paquet de langes à un détaillant américain.

Mais l'Aristotle peut s'avérer pratique aussi pour les jeunes parents. Outre le haut-parleur intelligent, il y a en effet aussi une caméra capable de surveiller bébé par le biais d'une connexion sécurisée, comme avec un baby-phone. Mattel insiste sur le fait que toutes les communications sont cryptées et que le respect de la vie privée des enfants et des parents est garanti. Comme pour pas mal de gadgets annoncés ces jours-ci à Las Vegas, on ne sait pas encore clairement si celui-ci sortira un jour sur le marché belge.

Source: Anp