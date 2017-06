Essec engloutit HostYou

Essec existe depuis 1977 déjà et est active entre autres dans le secteur des soins avec ses applications de communication. En outre, l'entreprise exploite aussi douze filiales. Quant à HostYou, fondée par Luc Van Esch en 2001, elle se focalise entre autres sur l'hébergement, les services 'cloud', la sauvegarde et la sécurité.

Après la reprise, les quatre collaborateurs de YouHost resteront à bord. Le montant versé par Essec pour le rachat n'a pas été révélé. Le but est d'étendre les plates-formes de l'entreprise d'hébergement à la signature numérique, un point sur lequel Essec entend être plus présente grâce aussi à une prise de participation dans Mediawave le mois dernier. De plus, les deux entreprises ciblent une synergie en matière d'hébergement tant Linux que Windows.