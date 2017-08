ESAS poursuit ses emplettes

TSB existe depuis 2001 et a en 2016 enregistré un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Grâce à ce rachat, ESAS étend sa présence géographique. TSB se focalise notamment sur la gestion de bâtiments connectés avec une infrastructure IoT, ce qui est dans le prolongement de ce que fait ESAS. Les activités et le nombre de filiales resteront en grande partie inchangés.

Suite à cette reprise, Roel Konings, CEO de TSB, deviendra country manager pour le Belux. Le directeur d'exploitation Patrick Block assumera lui la fonction de program manager en charge de l'intégration de ce rachat et d'autres ultérieurs. Le reste de la direction restera à son poste. Robert Decant, CEO d'ESAS, continuera de superviser l'entièreté du groupe.

Esas entend s'étendre depuis quelques années déjà. En 2013, l'entreprise avait ainsi racheté ISS Office Support Services, puis Simac 3Services (S3S) en 2016 et, fin de l'année dernière, elle a recueilli du capital pour croître encore. Entre-temps, l'entreprise a également évolué du rôle d'installateur IT classique, notamment pour Proximus et Telenet, vers celui d'installateur d'équipements IoT et 'smart home' (maison connectée).