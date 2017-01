eProseed et Sopra Steria vont collaborer sur le marché luxemburgeois

eProseed et Sopra Steria proposent toutes deux des services de gestion pour environnements IT. L'offre conjointe qui sera lancée en février, consistera en des services de gestion sécurisés et des services dans le nuage mêlant la connaissance de l'externalisation de Sopra Steria et l'expérience Oracle d'eProseed. De cette manière, les entreprises pourront sous-traiter la gestion de leurs environnements techniques.