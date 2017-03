Els Demeester va assumer une fonction internationale chez Tech Data

En septembre 2016, Tech Data annonçait qu'elle rachetait Technology Solutions, une composante d'Avnet, pour 2,6 milliards de dollars. Ce rachat est à présent terminé, et la Belge Els Demeester y devient corporate vicepresident integration. Elle sera chargée de l'intégration et de la transformation du modèle d'entreprise combiné de Tech Data et Technology Solutions.

Demeester était depuis 2001 responsable des activités de Tech Data au Benelux. En 1989, elle participa à la création de la filiale belge de l'entreprise allemande Computer 2000, qui fut rachetée onze années plus tard par Tech Data. En plus du Benelux, Demeester fut aussi responsable de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Tchéquie entre 2007 et 2012. En 2012, elle fut par ailleurs nominée au titre d'ICT Personality of the Year par Data News.

La promotion de Demeester signifie également qu'il y aura une nouvelle responsable pour le Benelux. Il s'agit de Miriam Murphy, qui est active depuis 26 ans durant chez Technology Solutions et qui dirigeait récemment encore les activités de celle-ci en Europe du Nord (Grande-Bretagne, Irlande et Benelux).