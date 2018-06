Els De Clercq devient general manager de CoderDojo Belgium

Els De Clercq a précédemment déjà assumé plusieurs fonctions de management chez Proximus et chez Microsoft Belux. Elle a aussi créé l'a.s.b.l. Netwerk Ondernemen. Cette expérience acquise dans le privé et le non-marchand, elle va pouvoir à présent l'exploiter chez CoderDojo Belgium, où elle dirigera une nouvelle équipe étoffée. Coderdojo Belgium a en effet connu une forte progression l'année dernière. En tant que nouvelle general manager, De Clercq entend capitaliser sur cet élan et faire croître l'organisation pour qu'elle devienne une valeur sûre au niveau de la promotion de l'ICT auprès des jeunes. "L'objectif poursuivi est d'être présent dans chaque commune belge", explique De Clerq dans un communiqué de presse. "Il y a encore pas mal de potentiel de croissance, surtout en Wallonie."

CoderDojo Belgium organise gratuitement des clubs d'informatique pour les enfants et les ados avec l'aide de bénévoles. La section belge, qui fait partie d'un mouvement mondial, a été fondée en 2013 par Martine Tempels, directrice de Telenet Business. L'a.s.b.l. a progressé rapidement en Flandre et fin 2017, Muriel De Lathouwer, CEO d'EVS et Data News ICT Woman of the Year, s'est mise elle aussi à soutenir le projet dans le but explicite de le faire croître également en Wallonie.