Elon Musk: 'Tesla continuera de rénover annuellement ses voitures'

Voilà ce qu'a annonce le CEO de Tesla, Elon Musk, ce dimanche dans une série de tweets. Avec ce genre de schéma de mises à jour, Tesla suit les grandes lignes des fabricants de smartphones plutôt que celles des constructeurs automobiles traditionnels, qui conservent généralement une technologie pendant cinq ans, avant d'y prévoir d'importantes mises à jour.

Les clients ayant acheté leur voiture Tesla non équipée du tout dernier hardware - avant octobre 2016 donc - ont joué de malchance. 'Malheureusement pour eux, nous devrions démonter toute leur voiture et y remplacer plus de trois cents pièces', indique Musk. 'Si nous intégrions nos moyens dans des ajouts ultra-complexes, la rapidité de nos innovations diminuerait radicalement', ajoute-t-il encore.

Les mises à jour uniquement pour les nouvelles voitures

Les voitures achetées après octobre feront l'objet 'tous les 12 à 18 mois' de ces 'importantes mises à jour'. Ces Tesla sont équipées du pack HW2 incorporant davantage de caméras, de capteurs et d'un ordinateur de bord plus rapide. Grâce à une mise à jour logicielle, ce hardware pourrait à l'avenir faire en sorte que les voitures roulent de manière entièrement autonome. Cette update ne sera cependant disponible qu'après que Tesla ait collecté suffisamment d'informations et soit certaine que ses voitures puissent y arriver.

A présent, le hardware en est déjà à un stade très avancé. La semaine dernière, le ministère américain de la circulation annonçait encore que l''Autopilot' de Tesla réduisait de 40 pour cent le nombre d'accidents. En novembre, l'entreprise démontra au moyen d'une vidéo que l'Autopilot peut dans le cadre de tests déjà assurer une conduite en grande partie autonome.