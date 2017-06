Elon Musk se lance dans un système de tunnels

Plus tôt cette année, Musk avait dévoilé, conjointement avec The Boring Company, son ambitieux projet de déployer un système de tunnels high-tech permettant le transport rapide des voitures d'un endroit à l'autre d'une ville. Le mois passé, Musk négociait encore avec les autorités de Los Angeles à propos d'un permis. On peut à présent en conclure que tout a été réglé.

L'objectif est que les tunnels réduisent les embouteillages urbains. Les voitures pourront bientôt se parquer sur une plate-forme spéciale en rue, après quoi elles disparaîtront dans le sol via un ascenseur. La plate-forme progressera ensuite à une vitesse de 200 kilomètres/heure maximum vers un autre endroit de la ville.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA.