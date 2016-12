Elon Musk promet des Superchargers nettement plus rapides

S'il y a un homme qui a dominé l'actualité technologique en 2016, c'est bien Elon Musk. Avec SpaceX, il a effectué une véritable percée en faisant revenir et atterrir la fusée Falcon 9 sur Terre, ce qui permettra à l'avenir de rendre la conquête spatiale nettement moins onéreuse. Il a annoncé en outre comment il comptait coloniser Mars. Et avec son usine de construction de voitures électriques Tesla, il a racheté le fabricant de panneaux solaires SolarCity, pour pouvoir encore davantage exploiter cette énergie renouvelable.

Musk a aussi annoncé la voiture Tesla Model 3 financièrement abordable, alors que la Model X a été lancée sur le marché. Entre-temps, les clients ont reçu une solide mise à jour logicielle, ce qui a permis à leur voiture de rouler soudainement nettement plus vite et de disposer de nombreuses fonctions autonomes, quelque chose qui ne pourra que s'étoffer à l'avenir.

Mais l'année n'est pas encore terminée.

Sur Twitter, Fred Lambert, journaliste chez electrek.co, demanda s'il y aurait bientôt des panneaux solaires sur les stations de recharge de Tesla. Musk lui répondit que tel est déjà le cas de certaines d'entre elles, mais que d'autres vont suivre. Le fabricant ne souhaite toutefois aller plus loin que quand la prochaine génération de Superchargers et de Powerpacks (les packs stockant l'énergie) sera prête, afin de garantir un rendement ad hoc.

@FredericLambert A mere 350 kW ... what are you referring to, a children's toy?