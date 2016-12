Elon Musk: 'Plus de fonctions autonomes Tesla par mise à jour logicielle la semaine prochaine'

En octobre, Tesla avait annoncé que les voitures qui étaient désormais vendues, seraient équipées d'un meilleur matériel. En ajoutant des caméras, capteurs et ordinateurs d'une valeur de 8.000 dollars, l'entreprise espérait à l'avenir, quand le logiciel autonome serait prêt, rendre d'un seul coup entièrement autonomes toutes ses voitures vendues et ce, au moyen d'une mise à jour. C'était là une bonne nouvelle, entachée pourtant d'un inconvénient: les propriétaires ne recevaient pas directement d'origine la mise à jour logicielle correspondante.

Les choses changent à présent car selon le directeur de Tesla, Elon Musk, la mise à jour en question sera disponible dans le courant de la semaine prochaine.

Looks like we might be ready to rollout most of Autopilot functionality for HW2 towards the end of next week