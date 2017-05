Elon Musk, la personnalité technologique la plus puissante, selon Time

Selon Time, Elon Musk dégage "un enthousiasme surhumain qui génère des résultats spectaculaires". Elon Musk est le fondateur d'entreprises frappant l'imagination telles SpaceX, une firme de transport dans l'espace, et Tesla, un constructeur et vendeur de voitures électriques. Musk défraie aussi régulièrement la chronique avec des idées telles l'hyperloop. Aux places deux et trois, on trouve respectivement Jeff Bezos, le CEO d'Amazon, et Mark Zuckerberg, la fondateur de Facebook. En tout, le classement de Time se compose de vingt hommes et femmes connus ou moins connus.

Ce qui est étonnant, c'est que le directeur d'Apple, Tim Cook, ne se classe que quatrième et ce, malgré le fait qu'Apple soit l'une des marques les plus opulentes au monde. Quant au CEO de Google, Sundar Pichai, il clôture le top cinq.