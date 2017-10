Elmos s'associe avec un éditeur de logiciels de Lier

Peopleware occupe 42 collaborateurs et développe des logiciels 'cloud' et web, ainsi que des applications mobiles. Pour cette entreprise de Lier, la participation prise par Elmos va renforcer son expertise en software. "Nous développons depuis des années déjà des logiciels uniques à la mesure de nos clients. Grâce à cette collaboration, nous pourrons appliquer notre expertise à une échelle encore supérieure", déclare Werner Valgaeren, administrateur délégué de PeopleWare.

Pour Elmos, qui a enregistré ces cinq dernières années une progression moyenne de 14 pour cent l'an, cet investissement s'inscrit dans la poursuite de sa stratégie de croissance. L'entreprise malinoise de services ICT pourra ainsi aussi mieux faire face à la demande en hausse de services ICT spécialisés de la part de ses clients. "Nous entendons prendre des participations dans des entreprises de qualité offrant des services complémentaires et ce, pour décrocher des commandes plus importantes et pour accélérer notre croissance. De plus, l'expertise de PeopleWare sera aussi disponible pour nos consultants", explique Liesbeth Debruyn d'Elmos.