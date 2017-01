Eggsplore reçoit un soutien gouvernemental et devient B-Hive

La plate-forme rénovée a été présentée ce mardi à Londres en présence du ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA). Eggsplore offre aux jeunes entreprises dans le secteur fintech une plate-forme de partage de réseaux et de savoir-faire notamment. Elle a été fondée fin 2015 par Jurgen Ingels et Wim De Waele, avec le soutien des quatre grandes banques belges, d'Euroclear et de Swift notamment (qui possèdent toutes deux leur siège central à Bruxelles). Elle dispose actuellement d'un budget de fonctionnement d'1 million d'euros.

Bruxelles ne passe cependant pas pour être la ville cheffe de file dans le secteur fintech: en Europe, il s'agit surtout de Londres et de Berlin. Voilà pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de soutenir Eggsplore. Le ministre Van Overtveldt libère concrètement 2 millions d'euros. Mais une série d'autres entreprises, dont AG Insurance, Baloise et Mastercard, se joignent également à lui.

La nouvelle collaboration va de pair avec un changement d'appellation: B-Hive. Le "B" représente Bruxelles - et plus généralement la Belgique -, alors qu'"Hive" symbolise la nécessité d'une collaboration et le fait que Bruxelles soit le centre de l'Union européenne, a-t-on appris.

"B-Hive, c'est un maxi-Eggsplore", affirme Jurgen Ingels qui, en 2015 encore, fut nommé par Data News ICT Personality of the Year. "Notre budget triplera plus ou moins cette année. On ne sait cependant pas encore exactement combien les partenaires privés, qui constituent le plus gros de notre budget, mettront à notre disposition."