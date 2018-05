Efficy s'empare d'un spécialiste CRM français

Conjointement, les deux entreprises occuperont 175 personnes, mais ambitionnent d'arriver à 200 cette année encore. Le chiffre d'affaires global s'établit actuellement à 20 millions d'euros et devrait atteindre les 25 millions en fin d'année.

E-Deal existe depuis 1998 et est active notamment dans les mutuelles, les assurances et le secteur public, mais elle compte aussi La Redoute et la Banque Carrefour au nombre de ses clients. L'entreprise fournit des services dans plus de 30 pays.

De son côté, Efficy existe depuis 2005 et est aujourd'hui active dans 8 pays européens. Elle possède quelque 2.500 entreprises européennes clientes. A l'entendre, Efficy deviendra grâce à ce rachat le principal fournisseur de solutions CRM en France, ce qu'elle est du reste déjà aussi au Benelux.

Après le rachat, le co-fondateur d'Efficy, Cédric Pierrard, gardera sa fonction de CEO de l'entreprise. David Gotchac, l'ex-CEO et co-fondateur d'E-Deal deviendra lui vice-président Sales & Marketing du groupe. Quant à Imad Harfouche, ex-CTO et l'autre co-fondateur d'E-Deal, il deviendra vice-président R&D. Les solutions que les deux entreprises proposent, continueront d'exister en toute indépendance.