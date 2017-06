Econocom va numériser 29 salles d'opérations

C'est en septembre dernier qu'Econocom avait décroché l'adjudication publique organisée par le groupe hospitalier Chirec en vue de numériser 29 salles d'opérations. Le rapport qualité/prix fut en l'occurrence le facteur déterminant de ce choix. Dans une salle d'opérations numérique, les chirurgiens bénéficient d'un meilleur support visuel grâce à des images en haute et ultrahaute définition projetées sur plusieurs écrans. Dans une salle d'opérations numérique, les chirurgiens peuvent également réaliser des images et des vidéos durant leurs interventions. Ces images peuvent ensuite être intégrées aux dossiers des patients, en envoyant simplement les photos et vidéos au PACS (Picture Archiving and Communication System).

Le système de visioconférence dans les salles d'opérations numériques permet également de diffuser une intervention chirurgicale en direct. Le chirurgien peut alors consulter en live un collègue ou un expert, que celui-ci se trouve dans l'hôpital ou à l'extérieur. La diffusion en direct peut aussi s'avérer utile à des fins de formation.

Econocom fournira les écrans à ultrahaute définition nécessaires et intégrera tous les flux de données de l'infrastructure. Elle prévoira aussi la formation des chirurgiens et de leurs équipes. La première salle d'opérations numérique, en quelque sorte la salle-témoin, devrait être prête fin de ce mois déjà. Les 28 autres salles devraient être pleinement opérationnelles d'ici la date d'ouverture de la nouvelle clinique prévue en décembre.