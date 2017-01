Econocom est parée pour son prochain grand virage

Econocom a clôturé 2016 sur un chiffre d'affaires de 2,536 milliards d'euros, en hausse de 9,5 pour cent par rapport à 2015. Son bénéfice d'exploitation a lui grimpé de 19 pour cent pour passer de 118 à 140 millions d'euros. Ces chiffres n'incluent cependant pas encore l'amortissement sur le portefeuille des clients ECS et la marque Osiatis.

Pour 2017, Econocom table sur une croissance organique de quelque cinq pour cent et sur une augmentation à deux chiffres de son bénéfice d'exploitation. Il en résulterait que l'entreprise atteindrait alors son objectif prévu dans son plan stratégique 2013-2017 de réaliser pour la fin de cette année 150 millions d'euros de bénéfice d'exploitation. Cela signifie aussi que le groupe présentera d'ici le mois de septembre son nouveau plan stratégique baptisé 'e for excellence'.

Le COO s'en est allé

En présentant ses résultats annuels provisoires, Econocom annonce aussi avoir pris congé de son COO Bruno Lemaistre. Son successeur n'a pas encore été désigné et donc, ses tâches sont momentanément assumées d'une part par Jean-Louis Bouchard, président et CEO, et d'autre part par Bruno Grossi, executive director strategy, communications et strategic marketing. Les activités belges d'Econocom sont encore et toujours dirigées par Bruno Ronsse.