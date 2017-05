Econocom autorisée à racheter l'intégrateur multimédia BIS Group

Au début de ce mois, Econocom annonça avoir signé un accord de rachat lui permettant d'acquérir une participation de contrôle (100% des actions). BIS Group réalise actuellement un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et occupe plus de 220 personnes.

Multimédia

Ce rachat permettra à Econocom de renforcer encore sa position sur le marché multimédia dynamique ('indoor & outdoor digital signage', espaces pour visioconférences, bâtiments intelligents, etc.) et d'implémenter de nouvelle solutions de 'cross-business line' pour le Benelux.

"En reprenant BIS Group, Econocom disposera d'un modèle commercial entièrement basé sur l'utilisation, avec lequel les organisations pourront profiter plus rapidement des progrès offerts par la révolution numérique", déclare Yann Toutant, CEO d'Econocom Nederland. "La combinaison Econocom-BIS va changer la donne pour les organisations qui veulent appliquer vraiment sérieusement le multimédia."

As a service

Jean-Pierre Overbeek, CEO de BIS Group, distingue d'importants avantages pour les clients tant actuels que futurs: "Quiconque suit les développements économiques, voit se dessiner la tendance de la possession vers l'utilisation. Une tendance qui est déjà très normale pour la génération actuelle de jeunes professionnels. Grâce à la force de frappe et aux possibilités innovantes de la combinaison Econocom-BIS, les solutions audiovisuelles numériques pourront dorénavant être proposées 'as-a-service'. Le client paiera en fonction de l'utilisation et pas de la propriété, avec tous les avantages que cela comporte."