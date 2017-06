Easy Switch devrait faciliter le changement d'opérateur

Il s'agit d'une mesure prise par le ministre en charge de l'agenda numérique et des télécoms Alexander De Croo et qui porte sur l'opérateur télécom fixe en charge de l'internet, la téléphonie fixe et la télévision numérique: "Les tarifs télécoms ne diminueront que si davantage de personnes migrent vers l'opérateur le meilleur marché. [...] Désormais, le nouvel opérateur réglera toutes les tracasseries à votre place, comme c'est le cas aujourd'hui déjà quand vous changez d'opérateur GSM ou que vous migrez vers un autre fournisseur d'électricité."

Les nouvelles règles ont été baptisées Easy Switch et feront en sorte que le nouvel opérateur règlera le passage si le consommateur dispose du moins de l'internet fixe ou de la télévision numérique. Tel était déjà le cas pour la téléphonie mobile et fixe. Ici aussi, vous conserverez du reste votre ancien numéro de téléphone.

Le but de ces mesures est d'inciter les consommateurs à migrer vers l'opérateur le meilleur marché et ainsi de stimuler la concurrence. Pour comparer les tarifs, vous pouvez faire appel au comparateur de prix http://www.meilleurtarif.be/ du régulateur télécom IBPT.