EASI ouvre un nouveau centre de données à Gand

Pour son deuxième centre de données, EASI s'est tournée vers Interoute. L'objectif est de démarrer avec 1 rack (armoire), plus deux autres supplémentaires d'ici l'été. Le reste de la capacité se trouve dans le centre de données Proximus à Machelen, où EASI utilise 7 racks qui seront complétés par un ou deux autre(s) cette année encore.

EASI fournit notamment son application 'cloud' Cloud2be à quelque 200 clients SaaS et IaaS. Elle cible les entreprises moyennes, mais reçoit ces derniers temps aussi des demandes d'organisations plus grandes, ce qui explique l'extension et l'ouverture d'un deuxième centre de données.