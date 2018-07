EA introduit un abonnement pour les nouveaux jeux PC

Origin Access Premier revient à 15 euros par mois et permet aux utilisateurs de jouer directement à tous les nouveaux jeux pour PC de l'éditeur, sans aucune limite. Il s'agit là d'une variante plus coûteuse de l'abonnement Origin Access, lequel a été rebaptisé en Origin Access Basic. Ce dernier revient à quatre euros par mois et permet surtout de jouer sans limite à d'anciens jeux. Pour les nouveaux jeux, il existe généralement une 'période d'essai'. EA est l'éditeur de Fifa, Need for Speed et des jeux Battlefield, mais il possède aussi dans sa gamme des classiques comme Mass Effect, ainsi que des jeux plus modestes tels Plants vs. Zombies.

Nouveaux modèles

L'industrie du jeu recherche depuis assez longtemps déjà de nouvelles formules, et cet abonnement s'inscrit dans cette tendance. A cause d'une combinaison de piratage et de coûts de production en hausse notamment, la manière classique de vendre des jeux sous la forme d'un DVD individuel ne suffit plus. EA elle-même a déjà tenté - avec plus ou moins de succès - d'y ajouter des formules destinées à inciter les utilisateurs à payer pour du contenu supplémentaire. Les jeux gratuits tels Fortnite rapportent ainsi jusqu'à 300 millions de dollars par mois grâce à la vente de costumes spéciaux par exemple.

Or la manière avec laquelle EA a tenté de mettre en oeuvre ce même système, avec par exemple ce qu'on appelle des 'loot crates' dans le tout nouveau jeu Star Wars, n'est pas toujours appréciée. Avec Origin Access Premier, l'éditeur semble à présent imiter le modèle Netflix.

En attendant le lancement d'Origin Access Premier, EA a entre-temps retiré son site 'On the House' du net, lequel proposait gratuitement des jeux anciens et plus nouveaux.