Dynatrace lance son propre assistant intelligent

Lors du dernier Consumer Electronics Show (CES), il était déjà manifeste qu'Amazon est toujours plus utilisée par d'autres fabricants pour leurs propres assistants intelligents sur base de la technologie vocale Alexa. Ces assistants atteignent à présent aussi le lieu de travail, comme l'illustre cette annonce de Dynatrace.

Davis

Davis: tel est le nom porté par l'assistant virtuel de Dynatrace, qui répond à toutes les questions relatives aux performances. Quels problèmes ont-ils aujourd'hui exercé une influence sur notre chiffre d'affaires? Ou telle application a-t-elle connu des couacs? Voilà le genre de questions liées à la disponibilité et à la vitesse des applications auxquelles Davis devra désormais répondre. Davis est relié de manière sous-jacente au logiciel de gestion des performances numériques de Dynatrace. Les réponses émanent soit vocalement via Amazon Alexa, soit via l'appli de chat Slack. Davis est pour Dynatrace une façon d'introduire dans les entreprises au côté des informaticiens, des spécialistes du marketing, des responsables des ventes et du management, afin de savoir si les applications fonctionnent comme il se doit.

UFO

En outre, l'entreprise présente aussi un nouvel appareil de contrôle répondant au nom d'UFO. Cet appareil émet une lumière verte ou rouge en cas de développement correct ou fautif de code logiciel. Ce petit appareil d'alarme ressemble un peu à un vaisseau spatial et peut être fixé au plafond à la manière d'une lampe. Ce qui est étonnant, c'est que l'entreprise met par ailleurs également à disposition une version open source d'UFO à réaliser ensuite au moyen d'une imprimante 3D.

Le logiciel APM de Dynatrace est aussi complété par la fonction 'Visually Complete'. Ce tableau de bord révèle l'expérience réelle des utilisateurs d'applications, exactement comme si on était assis à leur côté. Les données sont ensuite analysées et mises en corrélation avec des indicateurs de marketing, financiers ou autres. KBC est l'un des premiers utilisateurs de Visually Complete.