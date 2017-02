Du changement à la direction d'Adecco Group Belgium

Le spécialiste des relations humaines Adecco Group réorganise sa direction en Belgique. Katrien Berghs y remplace Dirk Stienaers au poste de HR & legal director, alors que Peter Goyvaerts est nommé managing director d'euro engineering, une division de l'entreprise qui s'occupe de proposer des profils d'ingénieurs qualifiés. Côté IT, Franky Peeters vient renforcer l'équipe dirigeante. Il était précédemment general manager chez WeChapter et partner de la jeune entreprise Prato, qui conçoit du software HR. Chez Adecco, il officiera en tant qu'IT director.

Hans Similon, enfin, devient digital lead Northern Europe. Il sera chargé de dresser une cartographie de la numérisation du marché du travail. Similon est surtout connu pour avoir été l'un des fondateurs de Mobile Vikings. Il est actuellement mentor de l'incubateur Start it @kbc et founder & evangelist chez No Id Consultancy.