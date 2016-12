Dropbox introduit une appli pour Xbox One

Grâce à l'appli pour Xbox One sortie hier lundi, les utilisateurs peuvent diffuser des photos, vidéos et du contenu audio via la Xbox. Pour simplifier la navigation par l'appli, Dropbox a conçu une nouvelle interface pour grands écrans. Quelques boutons de menu à la fois grands et conviviaux permettent à l'utilisateur de passer en revue son compte Dropbox, mais aussi, à partir de l'appli, de réagir à des modifications de documents de tiers, de transférer des fichiers au départ de la Xbox et de les partager.

La nouvelle appli peut être téléchargée gratuitement du Xbox Store.(ANP)